Boris Johnnson nomme son envoyé commercial en Libye et en Tunisie

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a nommé le député Damien Moore comme son envoyé commercial en Libye et en Tunisie.

Dans un communiqué, le Libyan British Business Council (LBBC) a déclaré : « Nous nous réjouissons de travailler avec lui à l’établissement de relations commerciales bilatérales entre le Royaume-Uni et la Libye, au bénéfice des économies des deux pays et de la prospérité de leurs peuples.

« Il est particulièrement encourageant de constater que M. Moore a une expérience du monde des affaires, ayant travaillé dans le secteur de la vente au détail au Royaume-Uni avant de commencer sa carrière politique …

« Il a également démontré un vif intérêt pour l’Afrique du Nord en présidant le groupe parlementaire multipartite sur la Tunisie ».

Le rôle non rémunéré et volontaire était auparavant occupé par Sir Henry Bellingham à partir de juin 2018.