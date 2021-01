Championnat de la Nationale A – programme de la 2e journée

Programme de la deuxième journée du championnat de la division Nationale A de volley-ball, prévue ce mercredi (tous les matches à huis clos):

Poule A :

Salle Zouaoui (15h00):

Espérance de Tunis – Saydia Sidi Bousaïd

Salle de Carthage (15h00):

US Carthage – Tunisair Club

Salle Olympique Sousse (15h00) :

Etoile du Sahel – MS Boussalem

Poule B :

Salle de La Marsa (15h00) :

AS Marsa – CS Sfaxien

Salle de Kélibia (15h00):

CO Kélibia – ASTT Sfax

Salle de Hammam Ghezaz (15h00):

FH Ghezaz – UST Sfax

