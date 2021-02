Climat: Des projections apocalyptiques pour la Tunisie

Comme la mer Méditerranée devient de plus en plus chaude, les conditions climatiques extrêmes pourraient déplacer des millions de personnes et, par conséquent, modifier la géographie des pays d’Afrique du Nord, notamment la Tunisie et l’Egypte. Ce sera en lien avec la hausse des températures mondiales, due principalement aux émissions de gaz à effet de serre selon une étude du Groupe de la Banque mondiale publiée dans la revue Nature Research.

La fonte des glaciers et des calottes polaires fera monter le niveau des mers du globe de façon dangereuse d’ici la fin du siècle. Cela signifiera des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes qui pourraient avoir pour effet de déplacer les communautés côtières, en particulier en Tunisie et en Égypte.

Le rapport avertit que les villes côtières du golfe de Tunis, qui comptent plus de 2 millions d’habitants, sont plus menacées par l’élévation du niveau de la mer. On s’attend à ce qu’elles montent de plus d’un mètre d’ici la fin du siècle. L’Égypte, qui est la nation la plus peuplée du monde arabe, est un autre pays qui, selon le rapport, est « très exposé » au risque de déplacement de population en raison de l’élévation du niveau de la mer. La Tunisie et l’Égypte ont plus de 70 % de risques d’être touchées par ce phénomène. En revanche, la Libye, qui est nichée entre les deux États, n’a que 7 % de risques.

Plus particulièrement, la Tunisie est considérée comme très vulnérable au changement climatique et devrait subir les effets néfastes de l’augmentation des températures, de l’aridité accrue, de la réduction des précipitations et de l’élévation du niveau de la mer. Les implications socio-économiques et environnementales affecteront particulièrement les ressources en eau, l’agriculture et l’élevage, les écosystèmes, les zones côtières, la santé et le tourisme.

Selon l’analyse de 32 modèles climatiques mondiaux réalisée par le Centre allemand de services climatiques (GERICS), la Tunisie devrait connaître une augmentation annuelle moyenne de la température de 1,9 °C à 5,3 °C d’ici les années 2080. Les températures maximales devraient augmenter de 2,3°C pour atteindre 6,4°C d’ici à 2080. Cela devrait également entraîner des vagues de chaleur plus durables et plus intenses, avec une augmentation des vagues de chaleur jusqu’à 78 jours supplémentaires par an d’ici les années 2080 ; les nuits froides et les périodes de froid devraient également diminuer de manière significative. Dans un scénario de fortes émissions, les températures moyennes augmenteront rapidement d’ici le milieu du siècle.

Baisse continue des précipitations

S’agissant des pluies, leur évolution est variable. Les analyses du GERICS indiquent que la réduction des précipitations, observée au cours des 30 dernières années, devrait se poursuivre jusqu’à la fin du siècle, les projections indiquant une diminution des précipitations et une tendance à des périodes de sécheresse plus longues et plus fréquentes. En outre, une augmentation de l’intensité des fortes précipitations est attendue dans le cadre de scénarios à fortes émissions. Cela aura également une incidence sur le bilan hydrique du pays, la majorité des projections indiquant une diminution du bilan hydrique d’ici les années 2080. L’acheminement de l’eau, le stockage et les autres options de gestion peuvent être très variés selon que les précipitations sont fréquentes ou qu’elles sont séparées par de longues périodes d’aridité. Comme on le voit ci-dessous, les précipitations moyennes annuelles sont faibles et devraient diminuer légèrement d’ici à la fin du siècle dans le cadre d’un scénario de fortes émissions de la PCR8.

La pénurie d’eau et la sécheresse devraient accroître les risques d’insécurité alimentaire et pourraient exacerber les conflits liés à la rareté des ressources, aux établissements humains et aux mouvements de population et de bétail. Le pays est confronté à des défis accrus pour le secteur agricole et à la perte des moyens de subsistance qui en résulte, ainsi qu’à une insécurité alimentaire accrue, avertit l’étude .

Impacts du changement climatique

Les impacts prévus du changement climatique sur la production alimentaire, les moyens de subsistance agricoles et la sécurité alimentaire en Tunisie sont des préoccupations nationales importantes. Les impacts sur la production alimentaire et la sécurité alimentaire sont liés aux contraintes prévues en matière d’approvisionnement en eau ainsi qu’à l’augmentation de la température. Et ceci devrait menacer les rendements des cultures irriguées et pluviales en Tunisie d’ici la fin du siècle et menacer encore davantage la viabilité économique et la durabilité du secteur agricole. La superficie des vergers non irrigués pourrait être réduite d’environ 800 000 ha, soit près de 50 % de la superficie de production actuelle, en particulier dans les zones centrales et méridionales de la Tunisie qui seront menacées par l’évolution des conditions de croissance. Les superficies de céréales irriguées devraient diminuer de 20 % dans les années 2020, touchant principalement les régions du centre et du sud de la Tunisie. Les cultures céréalières pluviales pourraient diminuer de près de 30 % d’ici les années 2030.

L’augmentation des températures peut également avoir un impact négatif sur les cultures en raison d’une augmentation des mauvaises herbes et des maladies. L’augmentation de la température, l’élévation du niveau de la mer et la diminution des précipitations aggraveront également les problèmes existants en matière de ressources en eau, car actuellement, le secteur agricole tunisien utilise environ 80 % de toutes les ressources en eau. Les inondations et les sécheresses devraient se produire plus fréquemment dans les zones côtières, désertiques et urbaines, ce qui pourrait entraîner des pertes de récoltes et une insécurité alimentaire. Ces risques climatiques devraient également avoir un impact négatif sur les rendements des cultures, principalement le blé, l’orge et les pommes de terre irriguées. La sécheresse et l’altération de la santé des sols auront également un impact négatif sur la production de fruits et d’huile d’olive. La chaleur accrue prévue augmentera le stress sur les cultures et devrait également modifier la durée de la saison de croissance, conclut le rapport.