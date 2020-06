Les prestations de soins au profit des assurés sociaux seront fournies par la Caisse sans interruption, a rassuré le directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), Habib Toumi, en réponse au syndicat tunisien des médecins libéraux (STML), annonçant la fin de la relation contractuelle avec la caisse.

Toumi a souligné lors d’une conférence de presse que la CNAM dispose de différentes mesures permettant d’assurer la continuité du système de soins au profit des assurés sociaux.

Il a signalé à ce propos la possibilité de conclure une convention avec un médecin privé acceptant de procéder avec la CNAM.

La caisse offrira la possibilité aux assurés sociaux de changer le régime de soins, a encore précisé la même source affirmant que l’intérêt des assurés est une ligne rouge.

La CNAM s’attache à poursuivre les négociations avec le syndicat a encore rappelé Toumi soulignant qu’il n’y a pas eu de refus d’augmentation de tarifs de soins comme convenu le 11 février 2020 mais plutôt une demande de report de l’entrée en vigueur de la décision à la date du 01 janvier 2021 au lieu du 01 juillet 2020.

Toumi a à ce propos évoqué les effets secondaires de la crise de la pandémie de COVID-19 et du confinement sur l’équilibre financier de la CNAM, notamment avec la baise de la contribution sociale des assurés dans les secteurs public et privé.

La convention avec la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) prend fin le 30 juin 2020, a annoncé le STML, dans un communiqué publié à l’issue des travaux de sa commission administrative tenue les 27 et 28 juin.

Selon la même source, la CNAM a manqué à ses engagements avec le syndicat et n’a pas respecté les accords signés précédemment dont le dernier en date celui du 11 février 2020.

Le STML se dit prêt à entamer de nouvelles négociations avec la CNAM afin de conclure une nouvelle convention sectorielle qui répond aux attentes des médecins et des assurés sociaux, a précisé la même source.