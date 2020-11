En visite à Médenine, le ministre du Transport prend connaissance des problématiques du transport public dans la région

Le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, a pris connaissance, samedi, des difficultés que rencontre la Société régionale de transport de Médenine, et ce en marge de sa participation à la délégation ministérielle, accompagnant le Chef du Gouvernement, Hichem Mechichi, dans sa visite dans le gouvernorat de Médenine, pour assister à la réouverture du passage frontalier de Ras Jedir.

- Publicité-

Lors de sa visite à l’atelier central et au siège social de la Société, Chakchouk a également appelé, à accélérer le remboursement de ses dettes auprès de ses fournisseurs, soulignant la nécessité de poursuivre l’amélioration de ses systèmes informatiques, de ses services et de son rendement.

Il a, en outre, réitéré la disposition du ministère à poursuivre son soutien à la société, recommandant de veiller au respect des protocoles sanitaires et à la sensibilisation des citoyens quant à l’importance des gestes barrières (port des masque, distanciation physique…) face à la propagation de la pandémie de COVID-19.

Le ministre a également, visité le centre de visite technique de Médenine et pris connaissance de la marche de travail en son sein et du degré d’efficacité de la télé-planification des rendez-vous des visites techniques.

Il s’est, par ailleurs, engagé à travailler à lever les obstacles entravant le démarrage des travaux du projet de la ligne ferroviaire qui reliera Médenine à Gabès, avant la fin de l’année en cours.