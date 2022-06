Entretien téléphonique Saied- Al Nahyan

Le président de la République, Kais Saied, a eu, mercredi, un entretien téléphonique avec Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis.

L’entretien a été l’occasion de discuter des résultats positifs obtenus avec la délégation émiratie, que Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a dépêchée, hier mardi, en Tunisie.

Le président des Emirats a exprimé le soutien son pays à la Tunisie et son souci d’ouvrir des horizons plus larges et plus accueillants pour faire progresser davantage les relations de coopération et d’investissement entre les deux pays frères dans les divers domaines qui ont été abordés lors de ces entretiens, indique un communiqué de la présidence de la République.