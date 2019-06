Ethiopie : La France injecte 100 Millions € dans les réformes

Le jeudi 6 juin 2019, une cérémonie de signature d’un prêt et une convention de subvention ont eu lieu au ministère des Finances et de la Coopération économique (MoFEC) entre S.Exc. Admasu Nebebe, ministre éthiopien des Finances et de la Coopération économique, M. Ignace Monkam-Daverat, directeur régional de l’Agence française de développement (AFD) à Addis-Abeba ainsi que S.Exc Frédéric Bontems, ambassadeur de France en République fédérale démocratique d’Ethiopie et auprès de l’Union africaine.

À travers ces deux accords, un financement de 100 millions d’euros a été octroyé par l’AFD pour aider la République fédérale démocratique d’Éthiopie à mettre en œuvre ses ambitieuses réformes économiques. Parmi ce financement, 85 millions d’euros sont accordés par un prêt concessionnel de politique publique, et 15 millions d’euros de don pour le programme d’assistance technique global.

L’emprunt pour les politiques publiques visera à aider le gouvernement éthiopien à mettre en œuvre les réformes économiques du GTP II. Il sera complémentaire au financement de la politique de développement de la Banque mondiale pour la croissance et la compétitivité en Ethiopie.

Ce soutien est le résultat de la déclaration d’intention commune signée entre l’AFD et la République fédérale démocratique d’Ethiopie lors de la visite du président français Emmanuel Macron en Ethiopie le 12 mars 2019.

L’Agence française de développement (AFD) est la banque de développement bilatérale française qui travaille depuis plus de 70 ans dans la mise en œuvre de la politique française d’aide au développement. En 2018, l’AFD s’est engagée pour un financement mondial de 11,4 milliards d’euros.