Fakhfakh ne démissionnera pas

Le chef du gouvernement tunisien Elyes Fakhfakh restera donc en place et ne présentera pas sa démission. C’est ce qu’on comprend de sa dernière déclaration donnée au site Nawet. Fakhfakh, donc beaucoup ne donnaient plus cher de sa peau, résiste et s’en remet à la justice, malgré les déclarations de Chawki Tabib president de la haute instance de lutte contre la corruption, indiquant que Fakhfakh a agit contre la loi et aurait commis l’irréparable conflit d’intérêts dans l’affaire des contrats de ses entreprises avec des instances étatiques.