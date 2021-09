Fitch note la dette subordonnée proposée par Tunisie Leasing et Factoring à ‘BB+ »

Fitch Ratings a attribué à l’émission subordonnée « TLF-2021 » de Tunisie Leasing et Factoring (TLF) la note nationale à long terme « BB+(tun) ».

- Publicité-

L’instrument de dette, qui totalisera jusqu’à 20 millions de dinars tunisiens, arrivera à échéance dans cinq ans avec un coupon à taux fixe de 9,8% ou à taux variable de TMM (marché monétaire moyen tunisien) plus 3%. TLF utilisera le produit de l’émission proposée à des fins générales de crédit-bail et d’affacturage, y compris le refinancement de la dette existante.

L’émission subordonnée proposée par TLF est notée deux crans en dessous de son ancrage national de notation à long terme de ‘BBB’. « Cela reflète l’encoche de base de Fitch pour la gravité des pertes pour ce type de dette et nos attentes de faibles recouvrements. Il n’y a pas d’encoche supplémentaire pour le risque de non-performance », indique l’agence.

Les notes nationales reflètent la solvabilité d’un émetteur par rapport au meilleur crédit du pays et par rapport aux pairs opérant dans ce pays.

Fitch a confirmé les notes nationales à long terme de TLF le 28 octobre 2020. Elles sont déterminées par les caractéristiques de crédit autonomes de la société et reflètent son modèle commercial relativement diversifié avec des parts de marché de premier plan dans les secteurs du crédit-bail et de l’affacturage, un management expérimentée, des risques bien gérés et une capitalisation plus élevée par rapport aux pairs. Les notes reflètent également les paramètres de liquidité adéquats de TLF et une base de capital résiliente, en comparaison avec ses pairs nationaux.

Fitch a suivi l’approche de notation décrite dans ses critères de notation des banques pour déterminer l’encoche de l’instrument à partir de la notation nationale à long terme de TLF, car TLF est prudemment réglementé par la Banque centrale de Tunisie dans un cadre similaire à celui des banques.