Hadj 2024: Air Algérie au chevet des pèlerins algériens

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce vendredi, dans un communiqué, le lancement d’un numéro vert spécial pour apporter soutien et assistance aux pèlerins du Hadj et de la Omra dans les Lieux Saints, à l’approche de leur retour au pays.

«Air Algérie a le plaisir d’annoncer le lancement d’un numéro vert spécial au service de nos précieux pèlerins et pèlerins du Hadj et de la Omra, coïncidant avec leur retour imminent au pays par le premier vol du jeudi 20 juin 2024 et en préparation d’un processus de transport fluide et facile», indique le communiqué.

«Ce numéro vert dédié (+9668008500585) a été testé et approuvé par les autorités d’Air Algérie au Royaume d’Arabie Saoudite et sera disponible tout au long de l’année», précise le communiqué.

Ce numéro «vise à apporter aide et assistance aux pèlerins du Hadj et de la Omra des Lieux Saints, en leur permettant de contacter le centre d’appel pour les assister dans tous les aspects de leur voyage, répondre à leurs questions, et clarifier tout retard ou perturbation pouvant survenir sur leurs vols», a indiqué la même source.

Le centre d’appel sera également en mesure d’offrir des solutions aux pèlerins qui sont retardés ou qui ont manqué leurs vols, ajoute le communiqué, notant que «le centre d’appel sera en coordination constante avec les services d’Air Algérie dans les Lieux Saints, ainsi qu’avec les familles des pèlerins du Hadj et de la Omra pour assurer la résolution de toute urgence liée au transport ou au mouvement des pèlerins du Hadj et de la Omra.»