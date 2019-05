La BH en voie de contrôler la TFBank

Nous croyons savoir, de source généralement très bien informée et qui est aussi proche du dossier, que la BH (Banque de l’Habitat) pourrait prendre le contrôle de la TFBank (Tunisian Foreign Bank), la seule banque tunisienne en France et en Europe. En avril dernier, la Carep (Commission d’assainissement et de restructuration des entreprises publiques) aurait en effet déclaré infructueux le dernier appel d’offres pour la cession de 65 % du capital de la TFBank.

Récemment, selon notre source, le conseil d’administration de la BH aurait validé l’option, par ailleurs aussi acceptée par le ministère des Finances, de reprendre les parts de la BCT (Banque Centrale) et de la STB dans le capital de la TFBank, dont la Banque de l’Habitat prendrait ainsi le contrôle…