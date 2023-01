La CNSS réclame 1,3 MDT à l’assureur AMI, filiale de la BNA

AMI Assurances a fait l’objet d’un contrôle CNSS au titre des cotisations auxquelles elle est soumise pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Une notification des résultats de ce contrôle CNSS a été adressée à la Compagnie en lui réclamant un complément de cotisations de 1.3 MD (en principal). « Une provision pour risques et charges a été constituée par la Compagnie pour couvrir partiellement ce risque de redressement social et un accord a été conclu avec la CNSS, postérieurement à la date de reporting, afin de bénéficier de l’abandon des pénalités de retard », indique le rapport des commissaires aux comptes, qui ne précise pas le montant de la provision qui pourrait grever le résultat final, ni les termes de l’accord avec la CNSS.

Un rapport aussi, qui ne donnait aucune nouvelle sur l’annonce, faite en 2021 par l’ancien conseil d’administration de l’assureur désormais public, « d’étudier l’introduction de la compagnie sur le marché principal de la Bourse », dit-il pour « renforcer davantage l’image et la visibilité d’AMI Assurances ». Reprise par la BNA à plus de 50 %, l’AMI n’aurait-il plus besoin de transparence ?

– L’assurance-auto fait « holdup » sur AMI

Côté résultat, au 30-06-2022, le chiffre d’affaires de l’AMI a atteint un montant de 111,4 MDT contre 71, 7 MDT au 30-06-2021, soit une augmentation de 39, 7 MDT, qui provient essentiellement de la hausse des émissions Vie de 38, 9 MDT (grâce à l’accélération de la bancassurance ainsi que la souscription d’un contrat important en assurance vie capitalisation). L’évolution de la structure du portefeuille s’explique essentiellement par :

– L’amélioration de l’assurance Vie de 33,7 % en passant de 3,7% à 37,4 % au 30-06-2022 ;

– La baisse de de l’assurance Auto de 30,7 % en passant de 88,4% à 57,7% au 30-06-2022.

Les sinistres décaissés ont augmenté de 11,4 MD (+24,8%) pour atteindre 57,9 MD au 30-06-2022 contre 46,4 MD au 30-06-2021. Cet accroissement des règlements s’explique par l’accélération de la liquidation des sinistres notamment pour la branche Auto de 8,2 MD et la branche Santé de 3,5 MD.

– Filiale d’une banque, elle n’est toujours pas cotée

Au 30.09.2022, le chiffre d’affaires global de cette compagnie d’assurance dont la banque BNA avait pris le contrôle depuis janvier 2022, s’est établi à 148, 6 MDT contre 107,1 MDT au 30.09.2021, soit une augmentation de 38,7 %. L’assurance non-vie affiche un chiffre d’affaires de 103 MDT contre 102 MDT au 30.09.2021, soit un taux d’évolution de 1.1%, qui provient essentiellement de l’augmentation des primes émises des branches automobiles, transport et santé.

Les sinistres réglés totalisent 78,9 MDT contre 65,9 MDT au 30.09.2021, soit une augmentation de 20 %. Cet accroissement s’explique par l’accélération de la liquidation des sinistres notamment pour la branche automobile de 12 MDT.

Les produits financiers ont augmenté de 10,3 MDT, passant de 12,1 MDT au 30.09.2021 à 22,4 MDT au 30.09.2022. Les commissions ont augmenté de 2,9 MD (25.5%), cette variation provient essentiellement de l’augmentation des primes vie émises.