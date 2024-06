La STB Bank renforce la sécurité de ses systèmes informatiques avec le CERT bancaire du CBF

Depuis sa création, la Société Tunisienne de Banque (STB) s’efforce d’offrir les meilleurs services à sa clientèle, particulièrement en matière de sécurité. Le mercredi 26 juin 2024, la STB a signé un protocole d’accord avec le Conseil Bancaire et Financier (CBF) pour adhérer aux services du CERT bancaire.

Consciente des enjeux de la cybersécurité, la STB vise à renforcer la protection de ses systèmes informatiques et à prévenir les cyberattaques grâce aux services du CBF.

Ce partenariat stratégique couronne les efforts soutenus des équipes de la STB. Il inclut l’utilisation des services de DAST (Dynamic Application Security Testing) et SAST (Static Application Security Testing), ainsi que des missions régulières de Threat Hunting, des audits du code source et des pentests pour identifier et corriger les vulnérabilités.

En coordonnant leurs réponses aux incidents de cybersécurité et en fournissant des recommandations immédiates, la STB et le CBF visent à aligner leurs pratiques avec les normes mondiales en matière de cybersécurité.

M. Rachid Batita, Directeur Général de la STB Bank, a déclaré : « Nous sommes fiers des efforts de notre équipe pour garantir les meilleurs services à nos clients. La sécurité de leurs données personnelles et financières est notre priorité. Ce partenariat avec le CBF reflète notre engagement envers la transformation digitale et la maximisation de la sécurité. »