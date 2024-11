La Tunisie, 2ème plus gros exportateur mondial de dattes

Les dattes de Tunisie sont les meilleures dattes du monde. Elles sont connues pour leur douceur et leur saveur sucrée. Elles sont souvent consommées crues et sont une excellente source de fibres, de vitamines et de minéraux.

D’ailleurs, les dattes Deglet Nour sont également riches en antioxydants. Elles sont aussi riches en acides gras essentiels. Elles sont utiles pour prévenir les maladies cardiaques, le diabète et le cancer.

Selon les estimations du Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) à Tozeur, la production des dattes devra atteindre cette saison d’environ 62 mille tonnes dont les 2/3 sont de la variété « Deglet Nour».

La cheffe du département de vulgarisation et de promotion de la production agricole au CRDA de Tozeur, Ameni Touil a indiqué à l’Agence TAP que la récolte de 2024/2025 est caractérisée par une excellente qualité qui demeure néanmoins liée aux facteurs climatiques.

Elle a souligné que les différentes parties concernées poursuivent le déroulement et l’avancement des opérations liées au secteur dont les ventes sur pieds de palmiers qui ont démarré début septembre et ont atteint 35 % y compris dans les nouvelles oasis, avec un prix moyen compris entre deux et trois dinars le kilogramme.

Elle a ajouté que les opérations de protection des régimes des dattes avec les moustiquaires, lancées depuis le mois d’août dernier, se poursuivent en vue de protéger la récolte contre les pluies d’automne et le ver de dattes, précisant que plus de 2 millions de régimes des dattes ont étés protégés par les moustiquaires, sur un total de 12 millions de régimes classés « Deglet Nour », ainsi que la protection d’environ 100 mille régimes avec du plastique.

La Tunisie, 2ème plus grand exportateur et 3ème en revenus

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a récemment publié la liste des 10 plus grands producteurs/exportateurs de dattes dans le monde. La Tunisie se classe au deuxième rang mondial en termes de quantités exportées (130 307tonnes), et troisième en termes de revenus (244,75 millions de dollars).

L’organisme onusien assure que la production mondiale de dattes couvre une superficie de plus de 1,09 million d’hectares pour une quantité évaluée à plus de 8,5 millions de tonnes par an, pour près de 5 000 variétés de dattes dans le monde.

Les deux principales zones de production sont l’Asie, qui représente 55,8% de la production mondiale, et l’Afrique avec 43,4%. À eux seuls, les pays arabes produisent 77% de la production mondiale de dattes, soit environ 6,6 millions de tonnes par an.De plus, ils abritent près de 160 millions de palmiers dattiers.

Israël constitue également un grand producteur et exportateur de dattes.

D’ailleurs, l’organisation « Friends of Al-Aqsa » assure que plus de 50% des dattes israéliennes sont exportées vers l’Europe, le Royaume-Uni étant le deuxième plus grand importateur de dattes israéliennes en Europe.

Fixation des prix de référence des dattes à l’exportation

Rappelons dans ce contexte que l’Union tunisienne de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche (UTAP), ainsi que l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), représentée par la Chambre syndicale nationale des exportateurs de

fruits, légumes et de dattes, ont convenu, vendredi, de fixer les prix de référence d’acceptation des dattes par les exportateurs, au niveau de la collecte pour la saison 2024 /2025.

Le groupement interprofessionnel des dattes relevant du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a souligné, lors d’une séance de travail, l’importance de la conformité des dattes Tunisiennes aux normes de qualité à l’exportation.

Les prix des dattes ont été fixés comme suit :

Le prix est de 5,200 dinars/kg pour la variété du régime des dattes « Deglet Nour qualité Chamroukh », de bons calibres, soit une hausse de 4% par rapport aux prix fixé lors de la saison précédente, à condition que le taux en vrac n’excède pas 10% et que le taux d’infestation par le ver des dattes ne dépasse pas 5%.

Pour la variété du régime des dattes « Deglet Nour qualité Chamroukh,catégorie1 », calibres moyens, le prix a été fixé à 4,500 dinars /kg, soit une hausse de 2,27% par rapport aux prix de la précédente saison, à condition que le taux en vrac ne dépasse pas 10% et que le taux d’infestation par le ver des dattes n’excède pas 5%.

Le prix a été fixé à 3,100 dinars /kg pour la variété du régime des dattes « Deglet Nour en vrac catégorie 1 », soit une augmentation de 3,33% par rapport aux prix de la dernière saison, à condition que le taux en vrac ne dépasse pas 10% et que le taux d’infection par le ver des dattes n’excède pas 5%.