La visite de Chahed à Kasserine finit mal

Youssef Chahed, candidat du mouvement Tahya Tounes à la présidentielle anticipée 2019, a quitté sa réunion électorale, ce jeudi, à Kasserine, une demi-heure après son ouverture, au milieu d’une sécurité renforcée et ce, en raison d’une coupure soudaine de l’électricité.

Cette manière de quitter la réunion, qui s’est tenue dans une salle privée, a suscité l’indignation de nombre de citoyens et des représentants de la société civile présents à la réunion pour faire part de leurs préoccupations et leurs demandes, a constaté la correspondante de la TAP dans la région.

D’autres citoyens ont exprimé leur refus de cette visite qu’ils ont qualifiée de “purement électorale“, estimant que Chahed a longtemps ignoré cette région en tant que chef de gouvernement, selon des déclarations faites à la correspondante de la TAP par certains d’entre eux.

A l’ouverture de la réunion, Chahed a souligné l’intérêt qu’il porte à la région de Kasserine et aux préoccupations de ses habitants malgré l’absence de visites effectuées dans la région.

Il a passé en revue les principales priorités pour cette région, qui consistent principalement en l’amélioration de son infrastructure, le parachèvement du projet d’autoroute Tunis-Jelma, la transformation de l’hôpital régional de Kasserine en un hôpital universitaire et le règlement définitif du dossier des ouvriers du chantier.

Chahed a, aussi, affirmé que son programme électoral est “réaliste” et vise, notamment, à promouvoir le développement public, éradiquer les emplois précaires dans toutes les régions du pays et résoudre les problèmes de développement qui n’ont pas été résolus par les précédents gouvernements.