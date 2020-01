Le 14e congrès de l’AMT devrait se dérouler vers la mi-mars, selon le président de l’AMT

Le président de l’Association des magistrats tunisiens, Anas Hmedi, a indiqué que le conseil national de l’AMT, organisé dimanche à Hammamet, examinera plusieurs questions, dont notamment celles relatives à l’organisation du prochain congrès.

Le 14e congrès de l’AMT devrait se dérouler vers la mi-mars, a-t-il déclaré à l’agence TAP, en marge des travaux du conseil national de l’Association des magistrats.

Il a ajouté que la réunion de Hammamet sera, également, consacrée aux préparatifs du prochain congrès et à ses motions, surtout après les amendements apportés au règlement intérieur de l’AMT, dont la prorogation du mandat de deux à trois années et la révision des modalités et critères de candidatures).

Il a fait remarquer que le mouvement annuel des magistrats du Pôle judicaire de lutte antiterroriste et du Pôle économique et financier sera aussi examiné lors de la réunion du conseil national de l’AMT.

Il a, dans ce sens, relevé que l’Association émet des réserves sur quelques noms qui ont été de nouveau désignés, en particulier au Pôle économique et financier par le biais de notes internes et sans recours au principe de la transparence.Le président de l’AMT a, en outre, relevé que le conseil national examinera la question de l’application du nouveau statut de la Cour des comptes.