Le championnat reprendra le 5 septembre, les entraînements le 1er juillet

La fédération tunisienne de volley-ball (FTVB) annonce, dimanche, que la reprise du championnat national A aura lieu le 5 septembre prochain pour les garçons et le 19 du même mois pour les filles.

Quand à la Coupe de Tunisie, le retour est fixé pour le 24 septembre avec au programme les quarts de finale, tandis que les demi-finales auront lieu le 3 octobre et la finale le 10 octobre.

Par ailleurs, la FTVB ajoute que le retour aux entraînements aura lieu le 1er juillet prochain, conformément à la décision du ministère de la jeunesse et des sports et appelle tous les clubs à respecter le protocole sanitaire proposé pour la reprise des activités sportives.

L’instance fédérale précise que le reste du calendrier Play-out se jouera tous les mercredis et les samedis du mois de septembre en réservant la première partie pour la mise à jour du calendrier pour le compte de la troisième journée aller (MSB-TAC), ensuite pour les deux dernières journées de l’aller et, enfin, pour toute la phase retour.

Quant au calendrier du reste de la saison Play-off, il se déroulera comme suit :

Championnat :

Samedi 5 septembre: 5ème journée aller (ESS-CSS, EST-COK, SSSB-ASM)

Mercredi 9 septembre 1ère journée retour (CSS-ASM, SSSB-COK, EST-ESS)

samedi 12 septembre 2ème journée retour (EST-CSS, ESS-SSSB, COK-ASM)

Mercredi 16 septembre 3ème journée retour (CSS-COK, ASM-ESS, SSSB-EST)

Samedi 19 septembre 4ème journée retour (SSSB-CSS, EST-ASM, ESS-COK)

Mercredi 23 septembre 5ème journée retour (CSS-ESS, COK-EST, ASM-SSSB)

Samedi 26 septembre : quart de finale de la coupe

Samedi 3 octobre :: Demi-finale de la coupe

Samedi 10 octobre : finale de 11 de la coupe