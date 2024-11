Le ministre des AE s’entretient au téléphone avec son homologue libyen

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu vendredi au téléphone avec le ministre libyen chargé de la gestion des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Taher Salem Mohamed Baour. Cités dans un communiqué, les deux ministres ont souligné la profondeur et la solidité des relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et la Libye, réaffirmant leur engagement commun à les soutenir davantage dans tous les domaines.

Les deux responsables ont également souligné l’importance d’une bonne préparation des prochaines échéances bilatérales, sur la base de l’intérêt commun des deux pays et des deux peuples frères.