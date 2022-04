Le scrutin uninominal est une gracieuseté offerte aux voleurs, selon un dirigeant d’Ettayar

Le président de la République, Kais Saied, n’a aucune vision du dialogue, car il n’est pas possible d’engager un dialogue national en se basant sur une consultation qui a échoué. Il n’est pas concevable non plus de parler d’un dialogue avec les alliés en écartant les opposants, a affirmé, vendredi, le dirigeant au parti Ettayar Mohamed Larbi Jlassi.

Selon lui, cette situation est insensée dans la mesure où l’organisation d’une consultation suivie d’un référendum pour valider l’approche unilatérale et individuelle du président Saied est une démarche inappropriée et inacceptable.

Sur Express fm, il a , d’autre part, affirmé que le scrutin uninominal, qui porte sur les personnes, préconisé par le président Saied est un système rare et sera un cadeau pour certains voleurs, alors que le président refuse de discuter avec les voleurs!

Ce mode de scrutin favorise également le blanchiment d’argent et l’achat des voix des électeurs, selon Jlassi, rappelant qu’il n’est pas possible d’organiser des élections législatives sans tenir compte des équilibres démographiques.

“Ce mode de scrutin est une béquille pour le président Saied pour mettre en place un régime présidentialiste. La politique de destruction suivie par Saied est erronée”, déclare Jlassi.