Le textile tunisien s’ouvre des portes en Espagne

Le CEPEX organisera des journées de contacts professionnels B-to-B dans le secteur Textile-Habillement intitulées ‘’Tunez Moda Dias’’, dans les villes espagnoles Barcelone (le 2 juillet 2019) et Madrid (le 4 juillet), lit-on dans un communiqué publié mercredi.

L’action, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal 2017/2019, décrété par le gouvernement au profit de la relance du secteur textile et habillement, vise à valoriser l’image de l’industrie tunisienne du textile-habillement auprès des milieux professionnels espagnols afin d’approcher davantage les opérateurs tunisiens de textile habillement à leurs homologues espagnols et à explorer de nouvelles opportunités d’exportation et de partenariat pour consolider la position de la Tunisie sur ce marché porteur.

Le ‘’ Tunez Moda Dias’’ sera une occasion pour les professionnels espagnols de découvrir les univers produits dédiés à la sous-traitance, la co-traitance et le produit fini pour le prêt-à -porter, la maille, la lingerie et balnéaire, le jeans et sportswear en plus des accessoires et des services, représentés par des entreprises Tunisiennes sélectionnées pour leur compétitivité, leur haut niveau de qualité de services, leur technicité et leur créativité confirmées sans négliger leur engagement dans le respect des délais de livraison et la sécurité des approvisionnements, ajoute la même source.

A noter que L’Espagne est un marché de 46,7 millions de consommateur en 2018 (soit 9% du marché de l’UE) ; il est le 5ème client de la Tunisie avec une valeur de 109 Millions d’euros et le 6ème fournisseur de la Tunisie.

Les Principaux Fournisseur de L’Espagne sont : la Chine, le Bangladesh, la Turquie, l’Indonésie, l’Inde, le Pakistan, le Maroc et la Tunisie avec une valeur de 88,8 Millions d’euros.

Les principaux produits exportés vers l’Espagne en 2018 sont les Pantalons jean, les vêtements de travail, les Maillots de bain, les vêtements pour bébé, la lingerie femme…..

Le Programme promotionnel à l’étranger du secteur TH au titre de l’année 2019 du CEPEX prévoit d’organiser 14 actions promotionnelles à l’étranger dans 7 marchés cible : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Russie, Royaume-Uni et l’Espagne avec la participation de 150 Entreprises participantes.