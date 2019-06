Législatives : Ghannouchi se plaignait de Sigma, que dire d’Emrhod ?!

Le moins qu’on puisse dire est que le dernier baromètre d’Emrhod Consulting ne va pas soigner le moral des partis politiques traditionnels, surtout les grands. D’après cette enquête – qui reste ce qu’elle est, c’est-à-dire une photographie du moment qui peut évoluer – 42,8% des personnes interrogées n’ont toujours aucune idée de la formation politique qui va capter leur vote ou refusent tout bonnement de répondre sur les législatives. On y apprend également que 38,8% des citoyens sondés n’ont pas l’intention de donner leurs voix aux partis qu’on leur propose.

Quant aux personnes qui ont déjà opéré leurs choix, 22,9% déclarent qu’elles voteraient pour les candidats de Nabil Karoui (qui n’a pas de parti derrière lui, officiellement, rappelons-le). Le mouvement Ennahdha ferait pire encore que les résultats du dernier sondage de Sigma Conseil, avec seulement 6,9% des intentions de vote; 3ich Tounsi se glisse à la 3ème place avec 4,6% des voix; viennent ensuite le PDL avec 3,8% et Tahya Tounes avec 3,1%…

A noter que cette étude a été réalisée entre le 14 et le 17 juin 2019, avant que le Parlement ne valide les amendements qui disqualifient d’office Karoui et 3ich Touns, en attendant le recours de certains députés pour inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi électorale et en attendant, éventuellement, le mot du président de la République…