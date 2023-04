Les PME endettées guettées par la faillite

Intervenant mardi 25 avril sur les ondes de Radio Shems FM, le porte-parole de l’Association tunisienne des PME, Abderrazak Haouasse, a indiqué que les financements consentis en 2020 pour venir en aide aux PME affectées par les retombées de COVID 19 n’ont pas été accordés à leurs bénéficiaires.

Il a signalé que les banques refusent d’octroyer des prêts aux PME endettées, à part celles classées 0 et 1, dans le classement de 0 à 4 appliqué en fonction des montants des dettes contractées auprès d’elles.

La BCT donne aux autres banques le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non des prêts aux PME, classées 2 et plus, a dit Haouasse notant que ce sont les PME puissantes qui peuvent postuler aux prêts et aux financements bancaires, tandis que les autres sont confrontées au risque de la faillite et de la fermeture.

Il a ajouté que 50 mille agriculteurs sont dans l’incapacité d’accéder aux prêts bancaires malgré les mesures prises en faveur du crédit agricole en 2015, de sorte que 70% des projets agricoles ont été réalisés grâce à l’autofinancement.