Les propriétaires de stations-services, satisfaits, font une promesse forte

Un accord de principe a été trouvé ce lundi 27 mai 2019 entre la Chambre nationale des agents et propriétaires de stations-service et le ministère du Commerce pour l’augmentation de la marge bénéficiaire des prix des hydrocarbures durant les mois de juin et d’octobre.

Le président de la chambre nationale des propriétaires des stations-services, Mohamed Sadek Bedoui, a confié à African Manager que l’augmentation de la marge bénéficiaire se fera grâce à un mécanisme précis qui prendra en considération l’instabilité du prix des carburants pour garantir des bénéfices équitables aux différents intermédiaires.

Il a également affirmé ceci : «nous n’entendrons plus parler de grèves de carburants durant l’année 2019».