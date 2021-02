Les réfugiés et demandeurs d’asile de plus en plus nombreux en Tunisie

Le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile en Tunisie augmente en raison de l’absence d’un cadre législatif pour leur protection, a déclaré la responsable du département juridique et de protection de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés – Tunisie, Nadjia Hafsa, en marge de la signature par différentes organisations des droits de l’homme d’un guide pour coordonner l’action sur la protection des réfugiés en Tunisie.

Elle a précisé a déclaré que pour la plupart, il s’agit de ressortissants de Côte d’Ivoire, de Syrie et de Libye, ainsi que d’autres de pays d’Afrique subsaharienne.

« Le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile en Tunisie est passé à 6 500 personnes à la fin janvier 2021, contre 6 200 personnes en 2019″, a-t- elle encore indiqué, soulignant que 1 900 autres personnes attendent de s’enregistrer pour obtenir l’asile en Tunisie, pays qui « respecte les conventions internationales et n’extrade pas de réfugiés vers leur pays d’origine », a-t-elle rappelé, ajoutant que la Tunisie est signataire de Convention de 1951 sur les réfugiés et la législation pour la protection des droits des réfugiés, sans omettre de signaler l’absence d’un cadre législatif garantissant la protection des réfugiés en Tunisie.