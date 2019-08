“L’oiseau rare” d’Ennahdha était sous nos yeux : Mourou !

On a dit hier que le mouvement Ennahdha avait enfin trouvé son “oiseau rare” pour la présidentielle et que son nom sera annoncé la fin de cette semaine, et bien le suspense n’aura pas duré longtemps. Le président de l’Assemblée des représentants du peuple par intérim, Abdelfattah Mourou, a déclaré ce mercredi 31 juillet sur Mosaïque FM qu’il a fermé la porte des élections législatives mais qu’il pourrait très bien prendre part à la présidentielle…

Alors fin des supputations sur l’énigmatique prétendant des islamistes pour le fauteuil du palais de Carthage ? Oui, semble-t-il… A moins qu’Ennahdha nous réserve une autre pirouette.