L’UE dénonce les «provocations» d’Ankara en Méditerranée et rappelle ses menaces

Les dirigeants de l’Union européenne ont dénoncé vendredi 16 octobre les «provocations» de la Turquie en Méditerranée orientale et renouvelé leur menace de sanctions dans les conclusions adoptées lors d’un sommet à Bruxelles.

«Nous déplorons les actions et les provocations unilatérales de la Turquie», a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel à l’issue de la réunion. «Le Conseil européen demande instamment à la Turquie d’inverser ses actions et d’œuvrer à la détente de manière cohérente et soutenue», précise le texte des conclusions.

«Nous avons réaffirmé notre volonté de ne céder en rien à ces provocations et nous avons acté que nous reviendrons avec des décisions dans les prochains mois en fonction de l’évolution du comportement de la Turquie», a expliqué le président français Emmanuel Macron lors de son point de presse. Les dirigeants européens ont rappelé dans leurs conclusions la menace de sanctions formulée si Ankara ne cesse pas ses actions unilatérales.

