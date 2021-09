MAC SA met en vente directement sur le marché, 772 660 actions de la société Carthage Cement

L’intermédiaire en Bourse MAC SA, se propose de mettre en vente directement sur le marché, 772 660 actions de la société CARTHAGE CEMENT, au cours de la séance du jeudi 9 septembre 2021, annonce mardi, la Bourse de Tunis.

Le prix minimal de la cession est de 1,530 dinar. Cette vente fait l’objet d’une décision judiciaire.

Pour rappel, Carthage Cement a enregistré, durant le 1e semestre 2021, un résultat net semestriel bénéficiaire de 16,1 MD, contre une perte nette de -3,2 MD, à fin Juin 2020, d’après les états financiers publiés par la société.Par ailleurs, la société a amélioré son chiffre d’affaires de 61% par rapport à la même période en 2020, pour atteindre 163,8 millions de dinars (MD), et, ce, malgré un contexte pandémique qui a régné durant le premier semestre 2021.Cette hausse a été favorisée par l’évolution importante du chiffre d’affaire à l’export, en raison de l’accroissement des volumes des ventes à l’export du ciment, en concrétisation du contrat conclu avec un client Italien et l’ouverture du marché Libyen.Les états financiers intermédiaires ont fait ressortir, en outre, une nette amélioration du résultat d’exploitation qui est passé de 10,5 MD au premier semestre 2020 à 38,7 MD (+266%) pour la même période en 2021.Une nette évolution aussi de L’EBITDA (85%) et du résultat net est à retenir. Ce dernier a atteint 16,1 MD contre -3,2 MD au premier semestre 2020.