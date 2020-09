Mechichi: Nous n’avons plus droit aux mauvaises surprises !

Suite aux dernières pluies qui se sont abattues ce jeudi 10 septembre 2020, Hichem Mechichi, chef du gouvernement s’est rendu à la salle des opérations à l’office de la protection civile. Le chef du gouvernement a pris connaissance de l’évolution des interventions, rapporte Mosaique fm.

Le chef du gouvernement a assuré à cette occasion qu’il est inacceptable de revoir une telle situation à chaque fois qu’il y a des chutes de pluies. Il a appelé tous les responsables à assumer leurs responsabilités et à trouver des solutions efficaces dans le but d’éviter les bouchons causés par les fortes précipitations.



Mechichi s’est dit très touché par le décès de cinq personnes à cause des pluies durant ces trois derniers jours. Le chef du gouvernement a reconnu que l’infrastructure est dégradée et qu’il faut commencer les réparations. Nous n’avons plus droit d’être surpris par les pluies. Le chef du gouvernement a ordonné de mettre toutes les capacités nécessaires pour prévenir ce problème. Il a aussi donné l’ordre de répondre immédiatement aux appels des citoyens et à la vigilance en suivant l’évolution de la situation un peu partout dans le pays.