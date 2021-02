Médenine : Nouvelle unité covid19 à l’hôpital Sadok Mokaddem

Une nouvelle unité covid19 a été installée à l’hôpital Sadok Mokaddem à Djerba (gouvernorat de Médenine).

Ce projet a été concrétisé grâce à l’effort collectif de l’Association des architectes de Djerba, l’Association Djerba pour le développement durable, le Syndicat des médecins privés et plusieurs autres volontaires et donateurs.

Le cout du projet a atteint 700 mille dinars, a indiqué à l’Agence TAP le coordinateur du projet et président de l’Association « Djerba Développement durable » Frahat Ben Tanfous.

L’unité, dont l’aménagement s’est poursuivi durant 10 mois, comprend 16 lits et plusieurs équipements de réanimation et sera renforcée en cadre médical et paramédical pour la prise en charge des patients covid19 dans la région.

Le nombre de patients covid19 à l’hôpital régional Sadok Mokaddem a diminué, passant de 22 cas au cours de la période précédente à 5 personnes actuellement, a souligné à l’Agence TAP le directeur de l’hôpital Salem Issa.

