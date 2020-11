« on a recommencé à re-confiner progressivement avec un horizon de durcissement ». Dixit Taoufik Rajhi

« Qu’une économie plonge pendant le confinement du deuxième trimestre, (-21,6%) c’est normal parce que la récession est commandée pour des raisons sanitaires. Que la même économie retrouve presque le même niveau du deuxième trimestre (+19,8%) lors du déconfinement du troisième trimestre, est techniquement concevable. L’effet ouverture-fermeture du robinet pourrait fonctionner dans une récession contrôlée. Mais continuer de plonger sur l’année avec des « mesures de politiques de relance », ce n’est pas normal voire même grave.

- Publicité-

J’ai toujours dit ce dont on avait besoin en Avril c’était une politique de reprise et non de relance économique. Les résultats du troisième trimestre témoigne d’un mauvais diagnostic et une politique économique inappropriée. Pour s’en rendre compte, il suffit de remarquer que 2% des dossiers des entreprises en difficultés ont été traités et que le budget 2020 allouait 200 Millions pour appuyer les entreprises, soit à peine 0.04% du budget total.

C’est grave car généralement le quatrième trimestre est plat et on a recommencé à re-confiner progressivement avec un horizon de durcissement. Il est temps de redresser le cap ».