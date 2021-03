Présidence de la République: Transfert de 3,5 millions de dinars par les autorités suisses, au compte du trésor de l’Etat, à la BCT

La Présidence de la République a indiqué dans un communiqué publié mercredi, sur sa page Facebook, que les autorités suisses ont transféré un montant s’élevant à 3,5 millions de dinars (MD), au compte du trésor de l’Etat, auprès de la Banque Centrale de Tunisie (BCT). Ces transferts s’inscrivent dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, en date du 10 septembre 2020, relative à l’affaire de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali et de ses proches, émise par les autorités judiciaires tunisiennes et suite à des efforts diplomatiques consentis à cet égard. »Même si ce montant n’est pas significatif par rapport aux autres sommes spoliées et placées à l’étranger, son recouvrement prouve que l’action est sérieuse et peut contribuer à récupérer le reste des avoirs spoliés », a précisé la Présidence de la République. Elle a réitéré son engagement à poursuivre les efforts diplomatiques et à prendre les mesures juridiques nécessaires pour récupérer les avoirs spoliés et à ne céder aucun millime de l’argent du peuple.

- Publicité-