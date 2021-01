«Propos anti-juifs» La présidence de la République dément catégoriquement

La présidence de la République tunisienne a publié, mercredi sur sa page officielle, un communiqué apportant un dément catégorique aux « fausses informations » prêtées au chef de l’Etat, Kais Saied , lui attribuant des propos impliquant des « voleurs juifs » dans les troubles nocturnes qui ont lieu depuis quatre jours dans maintes cités et régions tunisiennes.

Le communiqué affirme que le président de la République n’a évoqué aucune religion , ajoutant qu’il n’était pas lucide ni raisonnable de soulever la question des religions dans le contexte des actuels mouvements de protestations, d’autant que, ajoute la Présidence, cette question n’est pas d’actualité en Tunisie.

La position du président de la République à ce sujet est on ne peut plus claire, ajoute le communiqué, faisant remarquer que le chef de l’Etat fait la distinction entre le judaïsme et le sionisme, ajoutant que le président de la République, dans un entretien téléphonique qu’il a eu ce mercredi matin avec le Grand Rabbin Haim Bitan , a assuré que « les juifs tunisiens sont des citoyens qui jouissent de la sollicitude et de la protection de l’Etat tunisien au même titre que tous les autres tunisiens ».

« Ceux qui ont dûment et comme il se devai,t écouté ce le président de la République a dit dans la région de Mnihla réaliseront que ce qui a été prorogé ne peut être que de l’ordre de mensonges colportés par ceux qui font profession de fabulation et d’hypocrisie », affirme la présidence de la République.