Rajhi démissionne, en protestation contre le provisoire qui dure

Nous apprenons, de source sûre, que Taoufik Rajhi a déposé ce matin, sa démission du poste de ministre du suivi des réformes majeur et du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle par intérim, auprès du chef du gouvernement Youssef Chahed. Les mêmes sources évoquent que l’unique raison de cette démission, serait le fait que la période d’expédition des affaires courantes a duré plus que de raison, ce qui ne correspondrait pas aux défis de la période actuelle, ainsi que les risques de prolongation de cette période d’expédition des affaires pour le gouvernement, ce qui ne correspondrait pas aux impératifs de la conjoncture, ainsi qu’aux exigences des défis, social et économique et en particulier financier de prise de décision et d’engagement.

Rappelons par ailleurs, que le nombre de ministres de Youssef Chahed a fondu comme neige au soleil par les démissions. En effet, il y a eu d’abord les ministres de la défense et des affaires étrangères, Abdelkerim Zbidi et Khemaies Jhinaoui, qui ont été révoqués dès l’arrivée du chef de l’Etat Kais Saïed à Carthage. Ont ensuite démissionné, les ministres du transport Hichem Ben Ahmed, le ministre des affaires foncières Hédi Mekni, la ministre de l’emploi Saida Lounissi, le ministre du développement économique Zied Laadhari, tous ayant choisi la députation et partis au Bardo. Et enfin le ministre de l’enseignement supérieur Slim Khalbous parti au Canada,