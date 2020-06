Reprise à hauteur de 30% des vols après la réouverture des frontières tunisiennes

Le commandant de l’aéroport Tunis-Carthage, Neji Zitoun, a déclaré ce samedi 27 juin à Mosaïque FM, que seulement 30% des vols ont été autorisés suite à la réouverture de l’espace aérien et de toutes les frontières de la Tunisie.

Il a expliqué que 5 vols sur 15 ont été programmés pour Paris et que le retour à la normale est prévu pour le 11 juillet. Et d’ajouter que l’aéroport Tunis-Carthage aura la part du lion soit 85% des vols.