Saied reçoit l’envoyé spécial des Nations unies pour la Libye

L’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye et Chef de la mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul), Jan Kubis, s’est dit lundi » disposé à poursuivre les concertations et la coordination avec la Tunisie pour parvenir à une solution politique définitive à la crise libyenne, à même de préserver l’unité et la stabilité du pays ».

Lors de son entretien à Carthage avec le président de la République Kaïs Saïed, le responsable onusien s’est félicité du rôle important joué par la Tunisie dans la réalisation des récents accords politiques en Libye, en abritant notamment le premier Forum du dialogue politique libyen en novembre 2020, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le président de la République a affirmé de son côté que la Tunisie est disposée à tout mettre en œuvre pour contribuer à la réussite de cette phase, eu égard aux liens de fraternité privilégiés qui unissent les peuples Tunisien et Libyen.

» Le succès de la mission des Nations Unies en Libye constitue un succès pour la Libye, la Tunisie et toute la région « , a-t-il souligné, ajoutant que » La Libye s’apprête à entrer dans une nouvelle étape de son histoire » et » entame un processus de transition d’une légitimité internationale provisoire vers une légitimité interne permanente « .

Jan Kubis s’est pour sa part dit honoré de l’entretien avec le président de la République, qui constitue sa première rencontre de haut niveau depuis sa prise fonctions.

Au terme de l’entretien, il a adressé ses remerciements à la Tunisie, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, pour son soutien à l’action onusienne en Libye, exprimant le souhait de voir cette coopération se renforcer davantage.