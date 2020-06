Tenue de l’AGO AMEN BANK 2019 Performance et Solidité

AMEN BANK a organisé son Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires le 30 juin 2020conformémentaux recommandations du CMF et de la BCT, et en adoptant les moyens de communication à distance permettant de réduire le risque lié à la pandémie du Covid-19.

La réunion a permis de faire ressortir les performances de la banque qui continueà privilégier une politique de renforcement de ses fonds propres et de consolidation de ses assises. AMEN BANK a ainsi fait croitre son PNB de 8% en atteignant 405 millions de dinars avec une augmentation de toutes ses composantes.

Les dépôts de la clientèle se sont établis à fin décembre 2019 à 5 560 MD, atteint notamment par l’évolution des dépôts d’épargne de 6,1% et des dépôts à termes de 2%. Cette évolution couplée à la maitrise des engagements a permis d’améliorer sensiblement le profil du risque de liquidité et le recours au refinancement. C’est ainsi que le ratio de liquidité d’AMEN BANK s’est fixé à 152,6, bien au-delà des 100% règlementaire.

L’encours des crédits à la clientèle a diminué de 3,4% permettant à la banque,bien avant les délais prévus par la BCT, d’inscrire le ratio « Crédits/Dépôts » largement sous le plafond des 120% en s’établissant à 118,5%.

L’augmentation du PNB,avec une évolution de la marge sur intérêts et revenus assimilés de 14,6%, une augmentation de la marge sur commissions de 9,8% d’une part, et la croissance maitrisée des charges opératoires à 8,1%, d’autre part,ont permis de dégager un coefficient d’exploitation de 39,3%, sensiblement au même niveau que celui enregistré en 2018.

Confirmant sa consolidation, le niveau de capitaux propres d’AMEN BANK a atteint 1.014,5 millions de dinars contre 905,2 MD en 2018 en augmentation de 12,1%. L’ensemble des ratios prudentiels et règlementaires d’AMEN BANK sont conformes aux normes en vigueur et particulièrement ses ratios de capital et Tier1, établis à 15,0% et 11,4% contre desseuils règlementaires de 10% et 7%.

Les évolutionsprésentées ont permis de faire ressortir un bénéfice net de 145,2 millions de dinars, contre 120,0 Millions de dinars en 2018 soit une augmentation de 21,0%. AMEN BANK a pu ainsi dégager un ratio de « Résultat/PNB » de 35,9% en 2019 et une rentabilité des fonds propres et des actifs respectivement de 16,7 % et 1,6% en 2019.

Tenant compte des recommandations de la BCT, l’AGO a décidé de suspendrela distribution des dividendes et d’en affecter le montant prévu en report à nouveau.

En 2019, AMEN BANK a été désignée en tant que «Meilleure Banque Digitale en Tunisie» par Global Banking et Finance Review, et également en tant que Meilleure Banque d’Afrique du Nord, pour la «Transformation Digitale» et le «Parcours Client AMEN First Bank», par le cabinet International TrustedAdvisors.

Rappelons qu’AMEN BANK a lancé en 2019, AmenPay, la 1ère application 100% tunisienne de mobile payement entièrement sécurisée, et basée sur les technologies «QR Code» et NFC de mobile à mobile, ainsi qu’un Produit «Prévoyance» qui permet de renforcer la couverture sociale du client, en cas d’aléas de la vie.

Enfin, AMEN BANK a apporté son soutien actif pour la lutte contre la propagation du Covid-19 par la mise en place d’une cellule de gestion de crise, l’activation d’un Plan de Continuité d’Activité et la mise en place d’une stratégie de protection sanitaire de ses collaborateurs et de ses clients. Pour assurer la poursuite normale de son activité AMEN BANK a généralisé les outils de travail à distance sécurisé sous VPN et des plateformes collaboratives (Webex et Teams). Plusieurs mesures de soutien ont été apportées aux particuliers mais également aux entreprises, notamment par la mise à leur disposition de la plateforme interactive « NEAR » qui leur permet de recueillir les demandes de report ou d’un nouveau crédit de soutien. Signalons qu’AMEN BANK a participé à l’effort national de lutte contre le Covid-19 par un Don de 11,4 Millions de dinars.