Un guide de l‘OCDE pour le management des risques dans les marchés publics en Tunisie

L’Organisation de la Coopération et du Développement Economique (OCDE) vient de publier un Guide de management des risques dans les marchés publics en Tunisie, qu’elle a élaboré avec la Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP). Le guide souligne que « la commande publique représente 14% du PIB en Tunisie et contribue à la réalisation des objectifs primordiaux de l’action publique, tels que la protection de l’environnement, l’innovation, le développement des petites et moyennes entreprises et la conduite responsable des entreprises.

« Dans ce contexte et face aux montants en jeu, les acheteurs publics font face à de nombreux défis à savoir la concurrence, la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité devant la commande publique et la transparence et l’intégrité des procédures. Les marchés publics étant un domaine à haut risque vu les montants considérables en jeu et la multiplicité des intervenants et notamment l’interaction étroite entre les secteurs public et privé ». Le guide fournit à l’ensemble des intervenants dans le processus de management du risque dans les marchés publics, « une approche formalisée et cohérente des activités inhérentes au processus ». Voici le lien pour télécharger le guide : https://www.oecd.org/countries/tunisia/Guide-de-management-des-risques-dans-les-march%C3%A9s-publiques-en-Tunisie_comp.pdf

