Un plan pour recevoir 25 000 réfugiés libyens

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a tenu une série de réunions avec des représentants du gouvernement tunisien, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et d’autres parties touchées par la situation en Libye, afin de mettre à jour le plan d’urgence et contrôler les mécanismes d’intervention face à une possible escalade en Libye et un afflux massif de réfugiés en Tunisie

Le plan d’urgence a été mis en place pour faire face à l’arrivée de 25 000 personnes fuyant la Libye vers la Tunisie. Il prévoit l’emplacement des camps pour l’accueil des réfugiés et le contrôle de la qualité de l’aide qui sera fournie.

Le 16 mai, des représentants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du HCR et de la Direction régionale du ministère tunisien de la Santé ont rendu visite aux délégations frontalières de Dhehiba et Remada, près de la frontière libyenne, dans le gouvernorat de Tataouine afin d’inspecter les ressources logistiques et humaines disponibles dans les districts de santé respectifs.

Source : Assabah al-Osbouii