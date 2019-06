2,621 Milliards DT dépensés en 5 mois pour l’achat de produits énergétiques

L’augmentation des importations de 17,2%, enregistrée aux terme des 5 premiers mois de 2019 par l’INS est due à la hausse observée au niveau de tous les secteurs.

En effet les importations ont enregistré des augmentations de 39,9% pour les produits énergétiques sous l’effet de la hausse de nos achats de produits raffinés (2621,5 MD contre 2205,7 MD) et de gaz naturel (1606,5 MD contre 735,2 MD).

De même les importations ont augmenté de 34,8% pour les mines, phosphates et dérivés, de 20,4% pour les produits agricoles et alimentaires de base, de 20,3% pour les biens d’équipement et de 9,2% pour les matières premières et demi produits.

Pour les importations, les échanges commerciaux des biens avec l’Union européenne (52,2% du total des importations) ont enregistré une hausse de 16,9% pour s’établir à 14453,1 MD. Les importations ont augmenté de 17% avec l’Italie et de 10,8% avec la France.