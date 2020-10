Accord de poursuivre le dialogue entre la CNAM et le STML afin de préserver l’intérêt des assurés sociaux

Une séance de travail tenue mercredi au siège du ministère des affaires sociales a été consacrée à la poursuite des négociations afin de rapprocher les vues concernant les points de litiges au niveau de l’accord sectoriel entre le syndicat tunisien des médecins libéraux (STML) et la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

Selon un communiqué du ministère des affaires sociales, un accord a été conclu portant sur la poursuite de dialogue jeudi dans le but d’élaborer un accord permettant une continuité de la relation contractuelle et parvenir à préserver ainsi l’intérêt des assurés sociaux et assurer une poursuite des prestations sanitaires.