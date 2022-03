Avant sa mise en faillite, la BFT a pu récupérer plus de 65 MDT en crédits impayés

Comme annoncé depuis hier soir et après réunion de la commission de résolution bancaire (Pdf) qui travaillait sur ce dossier depuis 3 ans, la BCT est entrain de « clôturer » ou de liquider la BFT (Banque Franco-Tunisienne) qui perdait la moyenne de 120 mille DT par jour. L’opération de clôture de la banque BFT, ne deviendra cependant définitive qu’après décision judiciaire sur la base du dossier qui lui sera par la suite envoyé par la BCT qui déclarera la mise en faillite officielle de la BFT.

Les travaux de l’opération de résolution ont cependant déjà pu récupérer entre 65 et 68 MDT de crédits accordés par la BFT et restés impayés. L’opération a aussi été précédée par un plan social qui avait ramené les employés de ladite banque, de 200 à 68 personnes, qui seront par la suite dispatchés entre les différentes banques de la place dans le cadre de ce qui a été appelé la solidarité bancaire.

Notons aussi, et c’est important bien que la BFT devenait progressivement et depuis quelques années en dehors du système bancaire dans le sens où elle n’accordait plus de crédit principalement, que le fonds de garantie bancaire créé depuis quelques années déjà et auquel participent financièrement toutes les banques de la place, prendra en charge la restitution et le dédommagement des déposants.