Championnat national “A” : Programme de la 4e journée

Programme de la 4e journée de la première phase du Championnat de la division nationale A de volley-ball, prévue vendredi et samedi :

. Vendredi 8 novembre

Salle Zouaoui (18h00, à huis clos):

Espérance de Tunis – CS Hammam-lif

. Samedi 9 novembre

Salle de Borj Louzir (17h00, à huis clos):

Tunisair Club – UST Sfax

Salle de la Marsa (16h00, à huis clos):

AS Marsa – CO Kélibia

Salle de Sidi Boussaid (16h00, à huis clos):

Saydia Sidi Boussaid – MS Boussalem

Salle olympique de Sousse (16h00):

Etoile du Sahel – CS Sfaxien

Salle de Sfax (18h00):

ASPTT Sfax – AS Haouaria

Classement avant la 8e journée:

Classement: PTS J

1) AS Marsa 9 3

2) ES Sahel 9 3

-) Espérance ST 6 2

-) CS Sfaxien 6 3

-) CO Kelibia 6 3

6) SS Bousaid 5 3

7) Tunisair Club 3 2

-) MS Bousalem 3 3

-) UST Sfax 3 3

10) CS Hammam-lif 1 3

11) AS Haouaria 0 3

-) ASTT Sfax 0 3