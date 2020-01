Démarrage des concertations sur le document de référence du programme gouvernemental

Les réunions des commissions conjointes entre les partis concernés par les concertations sur le document de référence du programme gouvernemental ont commencé mardi à Dar Dhiafa à Carthage sous la présidence d’Elyes Fakhfak, chef du gouvernement désigné.

Selon un post publié sur la page officielle d’Elyes Fakhfakh, les concertations se dérouleront en deux sessions. La session de la matinée réunit les partis du mouvement Ennahdha, du courant démocrate, du mouvement Al Chaâb et Tahya Tounes.

D’après un journaliste de la Tap sur place, la séance de la matinée a été marquée par l’absence des représentants de la Coalition Al karama après le refus d’Imed Dghij de prendre part aux concertations. Son nom ne figurait pas sur la liste des invités, apprend-on de même source.

Yosri Dali et Abdellatif Aloui de la coalition al Karama étaient conviés à participer aux concertations.

La séance de l’après midi regroupera des représentants de Machrou3 Tounes, de l’Union populaire républicaine, de Nidaa Tounes, d’al Badil et Afek Tounes.

Le document de référence s’articule autour de cinq axes principaux liés notamment aux principes de l’action gouvernementale, aux mécanismes d’exécution et aux priorités économiques et sociales pour l’actuelle période ainsi qu’à la composition du gouvernement.

Le président de la République avait chargé Elyes Fakhfakh (48 ans) de former le prochain gouvernement dans un délai ne dépassant pas un mois, à compter du mardi 21 janvier.