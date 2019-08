Des opportunités au Royaume-Uni

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) annonce vendredi, sur son site web, la mise en œuvre d’un programme d’appui visant à renforcer les capacités des institutions et des entreprises tunisiennes, dans le but d’accroître les exportations tunisiennes vers le Royaume-Uni.

Le programme financé par l’ambassade de Grande Bretagne à Tunis et lancé en collaboration avec “OCO Global” et la Chambre de commerce tuniso-britannique est axé sur trois secteurs : les TIC, l’agroalimentaire et les textiles.

Après une phase initiale de sensibilisation aux opportunités du marché britannique, le CEPEX entame un programme intensif d’accompagnement aux entreprises tunisiennes sélectionnées qui s’étale sur 6 mois et qui comprend des workshops mensuels, un accompagnement personnalisé sur le marché et des visites de prospection, afin de rencontrer des acheteurs potentiels britanniques.

“OCO Global” est un bureau de conseil irlandais, spécialisé en développement économique, investissement direct étranger, attraction des entreprises et commerce.