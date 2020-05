Distribution d’aides sociales au profit des réfugiés et des demandeurs d’asile

Dans le cadre des efforts de coopération et de coordination déployés entre le conseil tunisien pour les réfugiés (CTR) et l’union tunisienne de solidarité sociale (UTSS), une troisième tranche d’aides destinées aux réfugiés et aux demandeurs d’asile a été remise récemment.

Il s’agit de 38 colis de produits alimentaires variés qui seront distribués au profit des réfugiés et des demandeurs d’asile.

Ces aides permettront d’aider cette catégorie sociale à surmonter les difficultés rencontrées en cette période de confinement à cause de la propagation de la pandémie de la covid-19.