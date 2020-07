Il reste donc au Perchoir. Et après ? , Ghannouchi l’a échappé belle mais ses censeurs n’en démordent pas

Hi Tech Orange et Google tissent L’opérateur télécoms français Orange et Google, filiale d’Alphabet, ont annoncé mardi un partenariat stratégique sur les services de données, l’intelligence artificielle (IA) et l’informatique dématérialisée (cloud). Ce partenariat vise à […] Apple visé par une séri Plusieurs Etats américains ont ouvert des enquêtes visant Apple qu’ils soupçonnent de tromper ses clients, montre un document daté de mars qu’une organisation spécialisée dans la surveillance des grands groupes […] Netflix prévoit moins de Netflix Inc a dit, jeudi, anticiper un recrutement moindre qu’attendu de nouveaux abonnés au troisième trimestre faisant chuter le cours de son titre dans les transactions d’après-Bourse. Selon les données […]

Finances Hexabyte change de main, Le Conseil du Marché Financier a été saisi d’une demande de lancement d’une Offre Publique de Retrait -OPR- sur les actions de la société Hexabyte de Naceur Hidoussi.Par cette demande, […] SOMOCER : le CA global en Le chiffre d’affaires (CA) global de la société SOMOCER a atteint, 13,787 millions de dinars (MD) au cours du 2ème trimestre de 2020 contre 22,833 MD , au cours de […] 3S fait une OPA sur Hexab L’opération d’Offre Publique d’Achat Obligatoire – OPA Obligatoire – sur les actions de la société « HEXABYTE » au prix unitaire de 7,550 dinars, a été ouverte le jeudi 02 […]