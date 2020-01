Jaziri : Errahma n’accordera pas sa confiance au gouvernement Jemli

Intervenant au cours de la séance plénière de vote de confiance au gouvernement de Habib Jemli, le député du parti Errahma Saïd Jaziri a affirmé que les députés de son parti n’accorderont pas leur confiance au gouvernement proposé.

On rappelle que le gouvernement de Jemli compte 28 ministres et 14 secrétaires d’Etat, dont la majorité n’est pas connue du grand public, et marque le retour d’anciens ministres et la reconduction d’autres.