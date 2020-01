Jemli : Nous sommes en guerre contre la corruption…Nous préserverons la souveraineté de l’Etat

Habib Jemli a annoncé lors du démarrage, ce vendredi 10 janvier 2020 de la séance plénière de vote de confiance à son gouvernement, que l’Etat ne cessera jamais son combat afin d’éradiquer la corruption et préservé la soudaineté de la Tunisie.

« Nous sommes en guerre contre la corruption, il est n’est pas question de vivre avec la corruption. Nous préserverons la souveraineté de l’Etat » a-t-il assuré.

On rappelle que le gouvernement de Jemli compte 28 ministres et 14 secrétaires d’Etat, dont la majorité n’est pas connue du grand public, et marque le retour d’anciens ministres et la reconduction d’autres.