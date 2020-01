Les précisions de Khochtali sur sa comparution devant le pôle économique

Abderrahmane Khochtali, ministre des Finances proposé dans le gouvernement de Habib Jemli, a assuré dans une déclaration faite ce jeudi 9 janvier 2020 à Express fm, qu’il a comparu, hier mercredi 08 janvier 2020, devant le pôle économique et financier pour des investigations concernant un ancien dossier relatif à une affaire de gestion d’un bien confisqué.

Il a affirmé qu’il n’a pas été entendu en tant qu’accusé dans cette affaire, mais en tant que témoin, affirmant dans le même contexte qu’il s’agit d’investigations ordinaires et que plusieurs hauts responsables du ministère de finances et même d’autres personnes ont été également entendus dans le même dossier. « Il y a des preuves sur mon innocence, je n’ai rien à cacher, cette affaire ne concerne ni moi ni mes collègues et j’ai confiance en la justice ».