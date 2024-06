L’ île de Djerba est parmi les 18 meilleures îles méditerranéennes

Le site de voyage “The Planet” a récemment sélectionné les 18 meilleures îles de la Méditerranée qui offre aux visiteurs “des paysages de cartes postales et des plages qui rivalisent avec les plus belles destinations de la planète”.

Eh bien, la Tunisie est bien représentée dans cette liste, par Djerba; une de 514 km2, considérée comme la plus grande en Afrique du Nord, avec 125 km de côtes. ” Cette destination tunisienne figure aux côtés de célèbres îles de la région : Majorque et Minorque (Espagne), Santorin et Corfou (Grèce), la Sicile et Capri (Italie), Hvar (Croatie) et Chypre”, écrit le site algérien TSA.

Pour sa part, le guide de voyage nommé ” Top Travel Influencers” par le magazine Forbes, souligne que l’île de Djerba, située au large de la côte sud-est de la Tunisie, regorge de beautés naturelles et de paysages désertiques spectaculaires”.